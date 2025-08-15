|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Unsicherer US-Markt
|
15.08.2025 07:30:37
Sandoz-Aktie: Trotz hohem Zolldruck keine Produktion in den USA geplant
Der Generika-Spezialist Sandoz plant derzeit nicht, in den USA eine Produktion aufzubauen.
"Der US-Markt ist viel zu unsicher und dysfunktional", sagte Saynor weiter. Jedes Mal wenn ein Produkt mit abgelaufenem Patent auf den US-Markt komme, müsse man in den USA vor Gericht gehen, ohne zu wissen, ab wann und zu welchem Preis es verkauft werden könne.
Es brauche eine strukturelle Reform des US-Gesundheitssystems, die einen fairen Wettbewerb ermögliche, so Saynor. Geschehe dies, ziehe Sandoz den Aufbau einer Medikamentenproduktion im Land in Betracht. Insgesamt erzielt Sandoz in den USA laut dem CEO heute weniger als einen Fünftel am gesamten Umsatz.
In Europa sei dagegen die Vorausplanung in der Produktion einfacher, fuhr der Sandoz-Chef fort. Vor allem in Slowenien investiert die Gruppe stark. Im Juli hatte Sandoz den Bau einer 440 Millionen Franken teuren Produktion für Biosimilars im osteuropäischen Land angekündigt. Über die Hälfte des Wachstums stamme aus Europa. "Es ist unser Hauptmarkt, wo wir eine führende Position einnehmen, die wir weiter ausbauen wollen", sagte Saynor weiter.
mk/hr
Basel (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu Sandoz
|
13.08.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI verbucht am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
12.08.25
|SLI aktuell: SLI verbucht am Dienstagmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12.08.25
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
11.08.25