Sandoz-Aktie stabil: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt

Das Biosimilar wird zur Behandlung verschiedener Netzhauterkrankungen eingesetzt, darunter die altersbedingte Makuladegeneration und diabetesbedingte Augenerkrankungen, wie Sandoz am Montag mitteilte.

Zudem hat Sandoz eine mehrjährige Vereinbarung zur Vermarktung des Medikaments unter einer Handelsmarke eines Partners abgeschlossen. Ab Mitte 2027 soll Sandoz Enzeevu dafür herstellen. Die Vereinbarung sichere dem Unternehmen ab der zweiten Jahreshälfte 2027 feste Abnahmemengen.

Das Medikament wurde bereits im August 2024 von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Es ist eine günstigere Nachahmerversion des Originalpräparats Eylea und kann dieses bei den zugelassenen Anwendungen ersetzen.

Sandoz beziffert das Volumen des US-Marktes für entsprechende Augenmedikamente auf rund 9,6 Milliarden US-Dollar. Mit der Lancierung baut der Konzern sein Geschäft mit Biosimilars weiter aus. Bis 2040 will Sandoz mehr als 100 solcher Nachahmermedikamente im Portfolio haben.

Die Sandoz-Aktie zeigt sich im Schweizer Handel letztlich stabil bei 84,60 Franken.

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Basel (awp)