Sandoz-Aktie schwächer: Pascal Bouye verstärkt Konzernleitung

So wird Pascal Bouye per 20. August President Generics Manufacturing & Supply und nimmt damit Einsitz in die Sandoz -Konzernleitung. Er folgt auf Glenn Gerecke, der die Konzernleitung verlässt und eine neue Aufgabe im Unternehmen übernimmt.

Bouye hat laut der Mitteilung vom Mittwoch über 30 Jahre Erfahrung mit globalen Lieferketten in stark regulierten Bereichen der Konsumgüterindustrie. Er hatte zuvor unter anderem leitende Positionen bei Danone und Mars inne.

Weiter übernimmt Nordamerika-Chefin Keren Haruvi ab 1. August zusätzlich die weltweite Verantwortung für Übernahmen und Fusionen. Ausserdem wird Simon Goeller, bisher Global Head Transformation & Growth, zum Country President für Deutschland berufen. Der bisherige Deutschland-Chef Thomas Weigold übernimmt derweil die Leitung des Zentraleuropa-Clusters. Bis ein Nachfolger für Goellers bisherige Rolle gefunden ist, wird Max Juerging, Global Head Transformation, Integration & Separation, den Bereich Transformation & Growth übergangsweise führen.

Mit den Wechseln will der Generikakonzern seine Führung für die nächste Wachstumsphase und anstehende Marktchancen nach Patentabläufen ausrichten, wie es heisst.

Die Sandoz-Aktie zeigt sich mit einem zeitweisen Abschlag von 1,12 Prozent auf 64,45 Franken an der SIX.

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Basel (awp)