Sandoz-Aktie profitiert: Einigung mit Neurocrine Biosciences in Patentstreit

Dies ist das Resultat einer Vergleichsvereinbarung, die Sandoz mit dem US-Unternehmen Neurocrine Biosciences vergangene Woche geschlossen hat, wie aus einer Mitteilung des US-Unternehmens von Freitag hervorgeht.

Neben Sandoz ist noch Crystal Pharmaceutical in diese Vereinbarung involviert. Mit der Vereinbarung legen die Parteien Patentstreitigkeiten im Zusammenhang mit Ingrezza bei. Das Mittel wird den Angaben zufolge zur Behandlung von Bewegungen im Gesicht, der Zunge oder anderen Körperteilen, die nicht kontrolliert werden können (tardive Dyskinesie) sowie unwillkürlichen Bewegungen (Chorea) bei der Huntington-Krankheit eingesetzt.

Der anhängige Patentrechtsstreit war von der US-Gesellschaft beim United States District Court for the District of Delaware eingereicht worden, nachdem Sandoz mitgeteilt hatte, bei der US-Arzneimittelbehörde FDA einen abgekürzten Zulassungsantrag (Abbreviated New Drug Application, ANDA) eingereicht zu haben, um die Genehmigung für die Vermarktung generischer Versionen von Ingrezza vor Ablauf der im Orange Book aufgeführten Patente der Gesellschaft zu erhalten.

Infolge der nun getroffenen Vergleichsvereinbarung hat Neurocrine Sandoz nun das Recht eingeräumt, generische Versionen von Ingrezza in den Vereinigten Staaten ab dem 1. Februar 2040 oder unter bestimmten Umständen früher zu verkaufen.

Die Sandoz-Papiere steigen an der SIX zeitweise 0,72 Prozent auf 25,23 Franken.

Basel (awp)