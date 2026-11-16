|Biosimilar
|
16.11.2026 07:12:36
Sandoz-Aktie: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Der Generikahersteller Sandoz hat in den USA das Augenmedikament Enzeevu auf den Markt gebracht.
Zudem hat Sandoz eine mehrjährige Vereinbarung zur Vermarktung des Medikaments unter einer Handelsmarke eines Partners abgeschlossen. Ab Mitte 2027 soll Sandoz Enzeevu dafür herstellen. Die Vereinbarung sichere dem Unternehmen ab der zweiten Jahreshälfte 2027 feste Abnahmemengen.
Das Medikament wurde bereits im August 2024 von der US-Arzneimittelbehörde FDA zugelassen. Es ist eine günstigere Nachahmerversion des Originalpräparats Eylea und kann dieses bei den zugelassenen Anwendungen ersetzen.
Sandoz beziffert das Volumen des US-Marktes für entsprechende Augenmedikamente auf rund 9,6 Milliarden US-Dollar. Mit der Lancierung baut der Konzern sein Geschäft mit Biosimilars weiter aus. Bis 2040 will Sandoz mehr als 100 solcher Nachahmermedikamente im Portfolio haben.
awp-robot/to
Basel (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Zum Wochenbeginn geht es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.