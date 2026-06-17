|Investition in Slowenien
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17.06.2026 07:20:07
Sandoz-Aktie: Neues Biosimilar-Entwicklungszentrum in Ljubljana eröffnet
Sandoz hat im slowenischen Ljubljana ein neues Biosimilar-Entwicklungszentrum eröffnet.
Das Zentrum soll die Entwicklung eigener Biosimilars stärken und ist Teil eines Investitionsprogramms von über 1,1 Milliarden US-Dollar in Slowenien, wie Sandoz am Mittwoch mitteilte.
awp-robot/tp
Basel (awp)
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