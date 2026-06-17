Sandoz-Aktie: Neues Biosimilar-Entwicklungszentrum in Ljubljana eröffnet

Die digital integrierte Anlage kostete 99 Millionen US-Dollar, umfasst rund 10'000 Quadratmeter und beschäftigt mehr als 200 Wissenschaftler.

Das Zentrum soll die Entwicklung eigener Biosimilars stärken und ist Teil eines Investitionsprogramms von über 1,1 Milliarden US-Dollar in Slowenien, wie Sandoz am Mittwoch mitteilte.

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Basel (awp)