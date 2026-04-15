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15.04.2026 07:25:37
Sandoz-Aktie: Lieferabkommen mit Regierung von Ruanda
Sandoz hat mit der Regierung von Ruanda eine Vereinbarung zur direkten Lieferung von wichtigen Medikamenten, darunter Antibiotika und Krebsmedikamente, unterzeichnet.
Diese Vereinbarung mit der ruandischen Regierung, die zunächst etwa 60 Produkte umfasse, sei ein erster Schritt hin zu einem nachhaltigen regionalen Beschaffungsmodell für erschwingliche, hochwertige Arzneimittel, wird Simon Goeller, Chief Transformation and Growth Officer bei Sandoz, in der Mitteilung zitiert.
Die zusätzlichen Mengen werden aus dem Werk Kundl in Österreich geliefert, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.
hr/dm
Basel (awp)
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