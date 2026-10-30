Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,66 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'816 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sandoz-Aktie sogar auf 84,24 CHF. Bei 84,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322'568 Stück gehandelt.

Am 29.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,62 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,15 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 42,45 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,11 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,93 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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