|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 83,66 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 83,66 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'816 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Sandoz-Aktie sogar auf 84,24 CHF. Bei 84,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 322'568 Stück gehandelt.
Am 29.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,62 CHF. Mit einem Zuwachs von 2,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,15 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 42,45 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,11 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Sandoz 0,800 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,93 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen
Ausblick Sandoz: GLP-1 und Generika im Blick
ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
30.10.26
|Börse Zürich: SLI beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Zürich: SLI zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Optimismus in Zürich: SMI notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Gewinne in Zürich: SMI präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sandoz am 30.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.