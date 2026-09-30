Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz fällt am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 70,96 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Sandoz-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 70,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sandoz-Aktie bis auf 70,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 351'561 Sandoz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,96 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2025 Kursverluste bis auf 43,86 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,19 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sandoz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
09:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag billiger (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz fällt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Sandoz Aktie News: Anleger schicken Sandoz am Mittwochmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Börse Zürich: SMI pendelt um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SIX-Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Sandoz am 30.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.