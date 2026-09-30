Sandoz Aktie News: Sandoz fällt am Mittwochnachmittag

Um 16:28 Uhr ging es für die Sandoz-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 70,96 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Im Tief verlor die Sandoz-Aktie bis auf 70,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 351'561 Sandoz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,96 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2025 Kursverluste bis auf 43,86 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,19 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sandoz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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