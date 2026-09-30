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30.09.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Anleger schicken Sandoz am Mittwochmittag ins Plus

Sandoz Aktie News: Anleger schicken Sandoz am Mittwochmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 72,24 CHF zu.

Sandoz
70.46 CHF -3.45%
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Sandoz zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 72,24 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 73,46 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 72,70 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 173'165 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,90 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,07 Prozent. Bei einem Wert von 43,86 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Abschläge von 39,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Sandoz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,800 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD.

Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,07 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
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