Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.09.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Sandoz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 72,88 CHF zu.
Das Papier von Sandoz konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 72,88 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'008 Punkten liegt. Die Sandoz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,98 CHF. Bei 72,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27'014 Sandoz-Aktien.
Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sandoz-Aktie somit 3,98 Prozent niedriger. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,86 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 USD ausgeschüttet werden.
Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Sandoz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,07 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
09:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: Zum Handelsstart Pluszeichen im SMI (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz zieht am Dienstagnachmittag an (finanzen.ch)
|
29.09.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Börse Zürich in Grün: SMI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Dienstagmittag gefragt (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmärkt pendelt um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.