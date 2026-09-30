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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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30.09.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochvormittag fester

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Sandoz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 72,88 CHF zu.

Sandoz
72.69 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sandoz konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 72,88 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'008 Punkten liegt. Die Sandoz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,98 CHF. Bei 72,70 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27'014 Sandoz-Aktien.

Bei einem Wert von 75,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sandoz-Aktie somit 3,98 Prozent niedriger. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,86 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 39,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Sandoz-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,13 USD ausgeschüttet werden.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Sandoz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,07 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’808.08 13.91 S3PBUU
Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
SMI-Kurs: 13’937.00 30.09.2026 11:04:38
Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SU3B7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Sandoz 72.50 0.69% Sandoz

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