Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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29.09.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz zieht am Dienstagnachmittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 72,16 CHF zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 72,16 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'951 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Sandoz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,52 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,98 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 536'560 Sandoz-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 5,18 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.10.2025 Kursverluste bis auf 43,86 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 64,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,13 USD je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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