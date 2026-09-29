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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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29.09.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Dienstagmittag gefragt

Sandoz Aktie News: Sandoz am Dienstagmittag gefragt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Sandoz. Das Papier von Sandoz legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 73,32 CHF.

Sandoz
73.19 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sandoz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 73,32 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'020 Punkten steht. Die Sandoz-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,32 CHF an. Bei 71,98 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 183'606 Sandoz-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,90 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 3,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,86 CHF am 02.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 USD aus.

Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,07 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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