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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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29.09.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag nahezu unverändert

Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,90 CHF.

Sandoz
72.88 CHF 1.81%
Kaufen Verkaufen

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Sandoz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 71,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'955 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sandoz-Aktie bei 72,56 CHF. Das Tagestief markierte die Sandoz-Aktie bei 71,72 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,98 CHF. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 32'221 Aktien.

Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 5,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2025 (43,86 CHF). Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 63,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Am 15.03.2028 wird Sandoz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,07 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4 15.12.2028 152365324
Long 717.8 16.10.2026 159925404
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.5559 18.06.2027 159690910
Short 179.45 16.10.2026 159690904
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2505 11.05 159232098
Long 11.9633 5.35 160910187
Long 13.2926 4.55 161114009
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5853 10.78 159925664
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Bildquelle: OleksSH / Shutterstock.com
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Long 13’402.63 19.24 SJBMDU
Long 13’107.07 13.74 S5BOUU
Long 12’556.74 8.94 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Sandoz 72.90 1.36% Sandoz

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