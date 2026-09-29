Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag nahezu unverändert

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Sandoz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 71,90 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 13'955 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sandoz-Aktie bei 72,56 CHF. Das Tagestief markierte die Sandoz-Aktie bei 71,72 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,98 CHF. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 32'221 Aktien.

Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 5,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.10.2025 (43,86 CHF). Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 63,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Am 15.03.2028 wird Sandoz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 4,07 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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