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28.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Sandoz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Sandoz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 79,44 CHF abwärts.
Der Sandoz-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 3,2 Prozent auf 79,44 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'496 Punkten realisiert. Die Sandoz-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,50 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 76,36 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 805'491 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,38 CHF an. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 4,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.10.2025 Kursverluste bis auf 48,15 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 64,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Sandoz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,800 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 USD belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Sandoz-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,05 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Sandoz am 28.10.2026
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