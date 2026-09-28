Sandoz Aktie News: Sandoz am Montagnachmittag im Aufwind

Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten tendiert. Die Sandoz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,36 CHF aus. Bei 71,52 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 394'121 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 75,90 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,86 Prozent hinzugewinnen. Am 02.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,86 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 63,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,13 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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