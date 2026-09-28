Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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28.09.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Sandoz gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Das Papier von Sandoz legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 72,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'975 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 72,36 CHF. Bei 71,52 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 223'550 Sandoz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 75,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,42 Prozent. Am 02.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,86 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,08 Prozent würde die Sandoz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,07 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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