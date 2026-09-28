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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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28.09.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag gesucht

Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag gesucht

Die Aktie von Sandoz gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Sandoz-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,44 CHF nach oben.

Sandoz
72.25 CHF 1.87%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,44 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sandoz-Aktie bei 71,74 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,52 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'054 Sandoz-Aktien.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,86 CHF ab. Mit Abgaben von 38,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 USD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

In der Sandoz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.86 17.12.2027 151031536
Long 237.2 16.10.2026 159436428
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6209 18.06.2027 159690910
Short 237.2 18.12.2026 160676703
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0455 11.04 159012669
Long 11.6656 5.33 160910188
Long 16.9429 2.56 161114008
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5284 11.96 159925664
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 15’446.66 8.91 SBBH9U
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Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
Long 13’141.09 13.81 SVB5UU
Long 12’588.11 8.94 S17B5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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