Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag gesucht

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,44 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Sandoz-Aktie bei 71,74 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,52 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'054 Sandoz-Aktien.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,86 CHF ab. Mit Abgaben von 38,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 USD aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

In der Sandoz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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