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27.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sandoz-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 78,94 CHF ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Sandoz-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 78,94 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'888 Punkten notiert. Der Kurs der Sandoz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 78,76 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 79,64 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 273'535 Sandoz-Aktien.
Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,08 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2025 (55,70 CHF). Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 29,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Sandoz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,800 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.
Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 3,96 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 27.11.2026
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