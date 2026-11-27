Das Papier von Sandoz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 79,82 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 80,24 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,64 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118'763 Sandoz-Aktien.

Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. Bei einem Wert von 55,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2025). Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 30,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,96 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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