|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Sandoz gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 79,82 CHF zu.
Das Papier von Sandoz konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 79,82 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 80,24 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,64 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 118'763 Sandoz-Aktien.
Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,87 Prozent. Bei einem Wert von 55,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2025). Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 30,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,96 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie stabil: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
12:29
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Sandoz Aktie News: Anleger schicken Sandoz am Freitagvormittag ins Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Börse Zürich in Grün: SMI beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz gibt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Aufschläge in Zürich: SMI am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SMI aktuell: So entwickelt sich der SMI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.