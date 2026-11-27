Um 09:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 79,98 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'859 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 80,20 CHF. Bei 79,64 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'572 Sandoz-Aktien.

Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sandoz-Aktie mit einem Verlust von 30,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Sandoz die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Sandoz-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,96 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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