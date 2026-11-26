Um 16:28 Uhr ging es für die Sandoz-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 80,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sandoz-Aktie bei 80,04 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 81,86 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 238'269 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sandoz-Aktie somit 7,76 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 43,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,97 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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