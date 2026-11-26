|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
26.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz gibt am Donnerstagnachmittag ab
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 80,16 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für die Sandoz-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 80,16 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'838 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Sandoz-Aktie bei 80,04 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 81,86 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 238'269 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Bei 86,90 CHF markierte der Titel am 12.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sandoz-Aktie somit 7,76 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,70 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 43,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,97 USD je Sandoz-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie
Sandoz-Aktie stabil: Pharmakonzern bringt Augenmedikament Enzeevu in den USA auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Augenmedikament Ranluspec kommt in Europa auf den Markt
Sandoz-Aktie höher: Semaglutid-Präparat kommt in Brasilien auf den Markt
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
26.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz gibt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Sandoz Aktie News: Sandoz steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI fällt am Nachmittag zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Sandoz
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sandoz am 26.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.