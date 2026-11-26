Um 12:28 Uhr fiel die Sandoz-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 80,84 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'807 Punkten steht. Im Tief verlor die Sandoz-Aktie bis auf 80,62 CHF. Bei 81,86 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 110'322 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,50 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2025 Kursverluste bis auf 55,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Sandoz-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,97 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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