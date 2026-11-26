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26.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz steigt am Vormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Sandoz. Das Papier von Sandoz konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 81,36 CHF.
Die Sandoz-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 81,36 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Sandoz-Aktie bis auf 81,86 CHF. Bei 81,86 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 27'297 Sandoz-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,90 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,81 Prozent. Am 27.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 55,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 46,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Sandoz seine Aktionäre 2025 mit 0,800 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Die Sandoz-Bilanz für Q4 2026 wird am 17.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sandoz einen Gewinn von 3,97 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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