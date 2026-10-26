Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag im Plus

Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 81,92 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'491 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Sandoz-Aktie bei 81,98 CHF. Bei 80,96 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 56'324 Sandoz-Aktien.

Am 26.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,98 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Sandoz-Aktie 0,07 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 48,15 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.10.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 USD aus.

Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sandoz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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