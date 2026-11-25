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25.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Anleger schicken Sandoz am Mittwochnachmittag ins Minus
Die Aktie von Sandoz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 80,54 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 80,54 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'730 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Sandoz-Aktie bei 79,36 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 362'129 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 CHF ab. Abschläge von 31,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,15 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
In der Sandoz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,97 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Sandoz am 25.11.2026
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