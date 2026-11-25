Um 12:28 Uhr rutschte die Sandoz-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 81,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'849 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Sandoz-Aktie bei 80,94 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 138'268 Stück.

Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,28 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.11.2025 auf bis zu 55,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 46,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Sandoz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,97 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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