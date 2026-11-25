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25.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz schiebt sich am Mittwochvormittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 81,92 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere um 09:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'858 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Sandoz-Aktie bei 83,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 83,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 47'502 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.11.2025 bei 55,20 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 32,62 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sandoz möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sandoz einen Gewinn von 3,97 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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