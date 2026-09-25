Sandoz Aktie News: Sandoz steigt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 70,88 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'943 Punkten tendiert. Die Sandoz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,26 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 70,48 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 338'791 Stück gehandelt.

Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 75,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sandoz-Aktie mit einem Kursplus von 7,08 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 43,86 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 61,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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