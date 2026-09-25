Sandoz Aktie News: Sandoz büsst am Mittag ein

Um 12:28 Uhr rutschte die Sandoz-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 70,58 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'971 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Sandoz-Aktie bis auf 70,24 CHF ein. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,48 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 199'126 Sandoz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 75,90 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 7,54 Prozent Luft nach oben. Bei 43,86 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,13 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Sandoz veröffentlicht werden. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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