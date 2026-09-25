Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Vormittag tiefer

Die Sandoz-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 70,54 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'983 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 70,24 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 67'297 Sandoz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. 7,60 Prozent Plus fehlen der Sandoz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2025 bei 43,86 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 37,82 Prozent Luft nach unten.

Sandoz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 USD belaufen.

Voraussichtlich am 17.02.2027 dürfte Sandoz Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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