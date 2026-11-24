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24.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz wird am Dienstagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 80,92 CHF nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Sandoz-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 80,92 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'758 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Sandoz-Aktie ging bis auf 80,92 CHF. Bei 83,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 242'334 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,39 Prozent Plus fehlen der Sandoz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 54,46 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,97 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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