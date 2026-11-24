Die Sandoz-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 81,66 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'702 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Sandoz-Aktie bei 81,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 127'433 Sandoz-Aktien.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,90 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Sandoz-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.11.2025 Kursverluste bis auf 54,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 49,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Sandoz einen Gewinn von 3,97 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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