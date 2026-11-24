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24.11.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz am Dienstagvormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 82,48 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Sandoz nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 82,48 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'773 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Sandoz-Aktie bis auf 82,44 CHF. Bei 83,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Sandoz-Aktien beläuft sich auf 16'912 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 86,90 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.11.2025 bei 54,46 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 33,97 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.
Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Sandoz möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 3,97 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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