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24.09.2026 16:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Nachmittag tiefer

Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Sandoz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sandoz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 70,96 CHF abwärts.

Sandoz
70.75 CHF -0.39%
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Die Sandoz-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 70,96 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'946 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Sandoz-Aktie bis auf 70,52 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,36 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 464'310 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 75,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,96 Prozent über dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,86 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
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