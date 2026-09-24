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24.09.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Mittag fester

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Sandoz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 71,72 CHF.

Sandoz
70.75 CHF -0.39%
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Die Sandoz-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 71,72 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'903 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Sandoz-Aktie bisher bei 72,66 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,36 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 258'652 Sandoz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 75,90 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,83 Prozent. Bei 43,86 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Sandoz-Aktie mit einem Verlust von 38,85 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
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