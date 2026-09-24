Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag auf grünem Terrain

Die Sandoz-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 72,32 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'910 Punkten liegt. Bei 72,66 CHF markierte die Sandoz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,36 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 59'278 Sandoz-Aktien.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,86 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,35 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 USD je Sandoz-Aktie.

Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,07 USD je Aktie in den Sandoz-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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