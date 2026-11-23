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23.11.2026 16:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz schiebt sich am Nachmittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Sandoz. Zuletzt stieg die Sandoz-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 82,92 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Sandoz-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 82,92 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'700 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 82,94 CHF markierte die Sandoz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,12 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 292'738 Sandoz-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 86,90 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,80 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 52,54 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Sandoz-Aktie 57,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Sandoz wird am 17.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sandoz-Aktie in Höhe von 3,97 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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