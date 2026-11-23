Um 12:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 82,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'652 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 82,46 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,12 CHF. Bisher wurden via SIX SX 162'373 Sandoz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 86,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,61 Prozent. Bei 52,54 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 3,97 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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