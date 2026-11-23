Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Sandoz zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 81,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'552 Punkten steht. Bei 82,44 CHF markierte die Sandoz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,12 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 45'826 Sandoz-Aktien.

Bei 86,90 CHF erreichte der Titel am 12.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 52,54 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sandoz-Aktie 35,53 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Sandoz 0,800 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,97 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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