Sandoz Aktie News: Sandoz zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 79,92 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'451 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 80,26 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 78,24 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 461'458 Stück gehandelt.

Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 80,26 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sandoz-Aktie mit einem Kursplus von 0,43 Prozent wieder erreichen. Bei 47,73 CHF fiel das Papier am 24.10.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 40,28 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Sandoz-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,800 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,13 USD belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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