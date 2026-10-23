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23.10.2026 12:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz macht am Mittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Sandoz. Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 79,30 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'447 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Sandoz-Aktie bei 79,58 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,24 CHF. Der Tagesumsatz der Sandoz-Aktie belief sich zuletzt auf 287'949 Aktien.
Bei einem Wert von 79,58 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,73 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sandoz-Aktie 39,81 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,800 CHF an Sandoz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,13 USD aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 17.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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