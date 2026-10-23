Sandoz Aktie News: Sandoz am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:28 Uhr sprang die Sandoz-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 79,20 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'516 Punkten steht. Die Sandoz-Aktie legte bis auf 79,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 78,24 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 150'476 Sandoz-Aktien.

Am 22.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 79,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 0,25 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,73 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,800 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,13 USD je Sandoz-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Sandoz-Gewinn in Höhe von 4,05 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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