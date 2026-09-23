Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 71,98 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'978 Punkten notiert. In der Spitze legte die Sandoz-Aktie bis auf 72,04 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,76 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 368'198 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 75,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,86 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Sandoz-Aktie.

Zuletzt erhielten Sandoz-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,13 USD aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2027 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,07 USD je Sandoz-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?

Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert

Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage