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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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23.09.2026 12:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochmittag billiger

Sandoz Aktie News: Sandoz am Mittwochmittag billiger

Die Aktie von Sandoz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 70,28 CHF.

Sandoz
70.52 CHF -0.42%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Sandoz-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 70,28 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'964 Punkten notiert. Die Sandoz-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,98 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,76 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 102'648 Sandoz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 75,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 43,86 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sandoz-Aktie 37,59 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD. Im Vorjahr erhielten Sandoz-Aktionäre 0,800 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
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