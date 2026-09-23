Sandoz Aktie News: Sandoz tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Die Sandoz-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 70,62 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'999 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Sandoz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,56 CHF aus. Mit einem Wert von 70,76 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 20'264 Sandoz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,90 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 6,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,86 CHF. Dieser Wert wurde am 02.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Sandoz-Aktie 37,89 Prozent sinken.

Sandoz-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,13 USD aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Sandoz rechnen Experten am 15.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Sandoz ein EPS in Höhe von 4,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?

Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert

Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage