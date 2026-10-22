Sandoz Aktie News: Sandoz am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Sandoz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 78,48 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'519 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Sandoz-Aktie bei 78,84 CHF. Bei 77,94 CHF markierte die Sandoz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 78,78 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 36'991 Sandoz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,46 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,73 CHF am 24.10.2025. Derzeit notiert die Sandoz-Aktie damit 64,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Sandoz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,800 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,13 USD.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Sandoz am 17.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

In der Sandoz-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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