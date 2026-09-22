Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Nachmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 71,34 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,90 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 552'268 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 75,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 7,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2025 bei 43,86 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 37,86 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 USD.

Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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