Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’970 0.1%  SPI 19’827 0.3%  Dow 51’755 -0.6%  DAX 25’620 0.2%  Euro 0.9396 -0.2%  EStoxx50 6’335 0.3%  Gold 4’331 -0.3%  Bitcoin 70’883 -0.1%  Dollar 0.8215 0.1%  Öl 99.9 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Jim Cramer warnt vor KI-Konzentration und nennt Alternativaktien zu NVIDIA
AIG-Aktie tiefer: Vormalige Zurich-Topmanagerin Sierra Signorelli wechselt zur American International Group
Moderna-Aktie nach positiven Studienaussichten im Höhenflug: Rückschläge für BioNTech-Anleger voraus?
On-Aktie zweistellig im Plus: Neue Mittelfristziele bis 2029
Suche...
Plus500 Depot

Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.09.2026 16:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Nachmittag fester

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Sandoz. Die Sandoz-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 70,58 CHF.

Sandoz
70.95 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Sandoz-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'958 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Sandoz-Aktie bei 71,34 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,90 CHF. Von der Sandoz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 552'268 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2026 auf bis zu 75,90 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Sandoz-Aktie liegt somit 7,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.10.2025 bei 43,86 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 37,86 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,800 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,13 USD.

Am 17.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Sandoz.

Experten gehen davon aus, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?

Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert

Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3443 16.06.2028 157231309
Long 12.4982 20.11.2026 157924303
Long 356.2 16.10.2026 159925404
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.1771 18.06.2027 159690910
Short 356.2 16.10.2026 157924903
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4208 9.96 159232098
Long 11.3079 5.17 160910188
Long 12.7214 4.19 160910187
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3044 12.28 159925664
Short 10.6328 6.01 159925714
Short 22.9806 1.01 157924188

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sandoz

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sandoz

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.

Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.

Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

Inside Trading & Investment

17:16 Logo WHS Cashflow an der Börse: Live Trading - Kostenloses Webinar heute um 18:00 Uhr
13:27 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
12:41 RWE: Wird aus dem Versorger ein europäischer Energie-Infrastrukturplayer?
09:40 Marktüberblick: Techwerte im Rallymodus
09:13 Gelungenes Début
08:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Stabilisierung im Chart?
21.09.26 Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’565.60 19.66 S6BWWU
Short 14’854.61 13.96 SXBVXU
Short 15’415.52 8.92 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’970.32 22.09.2026 17:18:28
Long 13’428.96 19.94 SYBVIU
Long 13’098.26 13.68 SJBCVU
Long 12’548.30 8.89 SMLB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Sandoz 71.28 2.24% Sandoz

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Outperform für Rheinmetall-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.