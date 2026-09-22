Sandoz Aktie News: Anleger schicken Sandoz am Mittag ins Plus

Um 12:28 Uhr ging es für das Sandoz-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 71,02 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Sandoz-Aktie sogar auf 71,34 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,90 CHF. Zuletzt wechselten 363'739 Sandoz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Sandoz-Aktie mit einem Kursplus von 6,87 Prozent wieder erreichen. Am 02.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,86 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 38,24 Prozent könnte die Sandoz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sandoz-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,13 USD belaufen.

Sandoz wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Sandoz-Aktie

Sandoz-Aktie zieht an: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?

Sandoz-Aktie tiefer: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert

Sandoz-Aktie letztlich stabil: Neue Wachstumsziele bis 2030 und 2035 - Investition in neue Biosimilar-Anlage