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Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427

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22.09.2026 09:29:00

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 71,04 CHF zu.

Sandoz
71.08 CHF 1.80%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Sandoz legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 71,04 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'950 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sandoz-Aktie bis auf 71,12 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75'824 Sandoz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,86 CHF am 02.10.2025. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 38,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.

Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.417 20.12.2030 159690214
Long 12.45 16.06.2028 157231311
Long 348.6 16.10.2026 159436428
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.417 17.12.2027 159690912
Short 11.62 19.03.2027 159690908
Short 174.3 18.12.2026 160676703
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4968 10.59 156034668
Long 12.0207 5.44 160910190
Long 18.3474 2.43 160910187
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.4898 14.34 159925664
Short 10.8938 5.66 157925045
Short 15.8455 2.87 157924188

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’509.38 19.94 SSBLXU
Short 14’819.74 13.96 S3PBUU
Short 15’372.26 8.95 SGB5HU
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Long 13’359.28 19.38 SWBZHU
Long 13’080.71 13.89 S2B8UU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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