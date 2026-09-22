Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
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22.09.2026 09:29:00
Sandoz Aktie News: Sandoz präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sandoz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,9 Prozent auf 71,04 CHF zu.
Das Papier von Sandoz legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 71,04 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'950 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Sandoz-Aktie bis auf 71,12 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,90 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 75'824 Sandoz-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,90 CHF. Dieser Kurs wurde am 17.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sandoz-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,86 CHF am 02.10.2025. Der aktuelle Kurs der Sandoz-Aktie ist somit 38,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,13 USD, nach 0,800 CHF im Jahr 2025.
Sandoz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 17.02.2027 präsentieren. Sandoz dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Sandoz im Jahr 2026 4,07 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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